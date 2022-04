Agenda: Colo Colo y la UC enfrentarán duros estrenos en la Libertadores

Esta semana comienza la fase de grupos de la Copa Libertadores, con Colo Colo y Universidad Católica enfrentando duros desafíos en Brasil y Argentina en su estreno en el certamen.

Los "albos" viajarán a tierras brasileñas a enfrentar a Fortaleza por el Grupo F, en tanto que, los "cruzados" harán lo propio en Córdoba ante Talleres por la Zona H de la competencia.

Revisa la agenda completa de la semana para la Libertadores:

Martes 5 de abril

Grupo B

Caracas (VEN) vs. Atlético Paranaense (BRA), 18:15 horas.

Grupo E

Deportivo Cali (COL) vs. Boca Juniors (ARG), 20:30 horas.

Always Ready (BOL) vs. Corinthians (BRA), 20:30 horas.

Grupo G

Olimpia (PAR) vs. Cerro Porteño (PAR), 18:15 horas.

Colón (ARG) vs. Peñarol (URU), 18:15 horas.

Grupo H

Sporting Cristal (PER) vs. Flamengo (BRA), 20:30 horas.

Miércoles 6 de abril

Grupo A

Deportivo Táchira (VEN) vs. Palmeiras (BRA), 20:00 horas.

Independiente Petrolero (BOL) vs. Emelec (ECU), 22:00 horas.

Grupo C

Red Bull Bragantino (BRA) vs. Nacional (URU), 18:00 horas.

Grupo D

América Mineiro (BRA) vs. Independiente del Valle (ECU), 18:00 horas.

Deportes Tolima (COL) vs. Atlético Mineiro (BRA), 20:00 horas.

Grupo F

Alianza Lima (PER) vs. River Plate (ARG), 20:00 horas.

Grupo H

Talleres (ARG) vs. Universidad Católica (CHI), 18:00 horas.

Jueves 7 de abril

Grupo F

Fortaleza (BRA) vs. Colo Colo (CHI), 18:00 horas.

Grupo C

Estudiantes (ARG) vs. Vélez Sarsfield (ARG), 20:00 horas.

Grupo B

The Strongest (BOL) vs. Libertad (PAR), 22:00 horas.