Carlos Palacios apuntó a los recesos del fútbol chileno: Eso debería trabajarse un poco más

El futbolista de Colo Colo Carlos Palacios reconoció que el equipo pecó de falta de finiquito en el empate 0-0 contra Deportivo Pereira que sentenció la eliminación del "Cacique" de Copa Libertadores, pero además apuntó a los constantes recesos del fútbol chileno, que impidieron llegar con mayor rodaje al equipo para el crucial desafío.

"Creo que lo conversé con el camarín, me pasó que me tocó jugar en Brasil y no parabas en todo el año, mantenías un ritmo competitivo, el equipo iba teniendo rodaje solo", comentó en conversación con ESPN tras la igualdad que condenó al "Cacique" a jugar Copa Sudamericana.

"Creo que eso es un punto para trabajar. El otro día suspendieron un partido por un corte de agua que no se dio -ante Unión La Calera-, podríamos haber llegado con más rodaje, eso debería trabajarse un poco más en el fútbol chileno, creo que le va a ayudar mucho", indicó.

"Ellos no llegaron al arco, no tuvieron chances, vinieron a replegarse, después metieron una línea de seis a la que era difícil entrar, aún así tuvimos las chances y no las supimos aprovechar, eso nos pasó la cuenta", declaró.

Sobre la falta de definición, explicó que "nos está faltando, pero es trabajo, dedicación, estar ahí en el equipo. Somos todos culpables de no poder definir la jugada, a veces el que define o el que no deja en buena posición al compañero. Hay que seguir trabajando, nos queda otra oportunidad que es la Copa Sudamericana, vamos a luchar ahí, creo que hicimos un muy buen partido y se define por no convertir un gol de local".