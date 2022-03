El fixture de Colo Colo y Universidad Católica para la fase de grupos de la Copa Libertadores 2022

Colo Colo y Universidad Católica fueron sorteados en grupos exigentes para la Copa Libertadores 2022, torneo en el que tendrán una nueva oportunidad de sumar prestigio a un Campeonato Nacional que está pésimamente valorado a nivel internacional.

Mientras los "albos" jugarán contra River Plate, Alianza Lima y Fortaleza, la UC lo hará contra Flamengo, Sporting Cristal y Talleres.

Revisa el fixture de ambos elencos, que jugarán entre el 6 de abril y el 25 de mayo:

Colo Colo

Fecha 1: Fortaleza (BRA) vs. Colo Colo (CHI)

Fecha 2: Colo Colo (CHI) vs. Alianza Lima (PER)

Fecha 3: Colo Colo (CHI) vs. River Plate (ARG)

Fecha 4: Alianza Lima (PER) vs. Colo Colo (CHI)

Fecha 5: River Plate (ARG) vs. Colo Colo (CHI)

Fecha 6: Colo Colo (CHI) vs. Fortaleza (BRA)

Universidad Católica

Fecha 1: Talleres (ARG) vs. Universidad Católica (CHI)

Fecha 2: Universidad Católica (CHI) vs. Sporting Cristal (PER)

Fecha 3: Universidad Católica (CHI) vs. Flamengo (BRA)

Fecha 4: Sporting Cristal (PER) vs. Universidad Católica (CHI)

Fecha 5: Flamengo (BRA) vs. Universidad Católica (CHI)

Fecha 6: Universidad Católica (CHI) vs. Talleres (ARG)