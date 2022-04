¿Entró o no? A Pablo Solari le sacaron de la línea el gol de Colo Colo ante Fortaleza

Corría el minuto 11 de partido entre Colo Colo y Fortaleza por Copa Libertadores cuando el delantero argentino Pablo Solari disparó al arco con el portero vencido, pero sin lograr penetrar el arco debido al oportuno cruce de un defensa rival.

La jugada generó dudas respecto a si el balón ingresó o no, aunque el árbitro fue tajante en señalar que la pelota no cruzó la línea. Vale precisar que en esta instancia del torneo no se utiliza el VAR.

Mira acá el casi gol: