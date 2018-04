Felipe Campos: Si perdemos quedamos afuera, estamos mentalizados en ganarle a Delfín

Además, aseguró que aún no conoce mucho a Héctor Tapia.

El lateral de Colo Colo Felipe Campos, aseguró en conferencia de prensa que saben que en la visita a Delfín en Manta, Ecuador, sólo les sirve ganar, por lo que están mentalizados en conseguir un triunfo que les dé vida en Copa Libertadores.

"Si perdemos quedamos afuera, no sacamos nada con empatar. Vamos a ir ganar que es lo que teníamos en mente y estamos trabajando para eso, para ir a buscar los tres puntos", expresó.

"Nosotros estamos trabajando para eso, para ganar y no para un empate. Estamos mentalizados en eso hace mucho tiempo. La semana pasada trabajamos pensando en Curicó, pero ahora ese partido ya pasó y nos enfocamos en Delfín. Estamos trabajando para obtener los tres puntos, no hay otra opción", recalcó el ex Palestino.

Sobre la posibilidad de repetir lo sucedido en Santiago cuando el equipo ecuatoriano ganó por 0-2, indicó que "siempre vemos los partidos, ganamos o perdamos. Analizamos los defectos, ratificamos las virtudes. No creo que haya pasado por un exceso de confianza, creo que jugamos bien, pero cometimos errores puntuales y por algo ellos también están en la Copa Libertadores".

En cuanto a la forma en la que afrontarán el duelo de este miércoles, apuntó: "La verdad es que yo en lo personal no he visto videos de Delfín, lo veremos un día antes. Pero la mayoría de los equipos se te meten atrás, por lo que nosotros siempre trabajamos para atacar con mayor volumen, esta vez no será la excepción".

"Pasa por un tema de ganas, vamos a hacer lo posible en ir a buscar los tres puntos, no importa si el pasto está largo o el cómo esté la cancha... Son muchas las cosas a las que no estamos acostumbrados, pero en mente sólo tenemos el ganar", agregó.

Respecto a la llegada de Héctor Tapia a la banca alba, opinó que "es muy pronto para analizar un cambio. Aún no tenemos una semana normal para trabajar. Es un técnico de casa, en lo personal no lo conozco del todo aún, pero tengo compañeros que lo conocen y me dieron puras buenas referencias de él".

Finalmente, habló de su lucha por el puesto con Oscar Opazo. "Eso se lo dejo al técnico. Nosotros practicamos con varias alternativas, pero el profesor sabrá, él sabe al jugador que quiera poner, hay que estar a su disposición", sentenció.

Colo Colo viajará esta tarde a Ecuador para afrontar el próximo miércoles su partido ante Delfín por la cuarta fecha del Grupo B de la Copa Libertadores de América que se jugará a las 21:45 horas (00:45 GMT).