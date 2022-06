La curiosa promesa de Daniel Morón si Colo Colo vuelve a conquistar la Copa Libertadores

El gerente deportivo de Colo Colo y campeón de América en 1991, Daniel Morón, realizó una curiosa promesa si el "Cacique" vuelve a conquistar en algún momento la Copa Libertadores.

En diálogo con DaleAlbo, Morón expresó: "Yo a estas alturas de mi vida no puedo prometer mucho, no sé. Mira, pelarse puede ser, lo pensé porque siempre he tenido el pelo largo. Yo por una libertadores más, ¿sabes qué? Te voy a contar algo, a mí y a Lizardo Garrido, a quien mando un gran abrazo, nos ofreció un cirujano plástico hacernos una cirugía estética si éramos campeones de América, porque ambos tenemos la nariz grande".

"Ninguno de los dos aceptó después de haber sido campeones y a mí tampoco me interesaba. Así que sería capaz de hacerme esa cirugía si Colo Colo sale campeón de Libertadores (risas)", cerró.