Damián Muñoz y la caída ante Cerro Porteño: Nos vamos a jugar todas las opciones en Paraguay

Damián Muñoz, técnico de Curicó Unido, lamentó la derrota ante Cerro Porteño en la Copa Libertadores, aunque valoró el desempeño de sus jugadores y apuntó que irán con todo a Paraguay para dar vuelta la llave en la segunda fase.

"Estoy sumamente orgulloso de los jugadores, con el carácter, la personalidad que salieron a jugar este partido. Estamos jugando contra Cerro Porteño, uno de los equipos que más participaciones tiene en la Copa Libertadores. Hay que poner el contexto, no vinimos a hacer un papel digno, vinimos a ganar, y nos vamos a jugar todas las opciones en Paraguay", explicó el entrenador en la rueda de prensa en el Estadio Monumental.

Respecto al resultado, Muñoz analizó que "lo terminamos perdiendo por detalles, no porque hagamos las cosas mal, sino por detalles, que al final nos están costando los partidos. Hay que seguir trabajando".

"Dimos un salto hacia adelante (respecto al partido con Copiapó). Los rivales son distintos, estuvimos a la altura, se definió por detalles", reiteró.

Al ser consultado por el gol anulado a Augusto Barrios, evitó profundizar: "No me quiero quedar pegado en eso y prefiero enfocar en lo que viene, me quedo con las cosas positivas. Me quedo con que el club jugó su primer partido internacional en su historia y los jugadores estuvieron a la altura".

Finalmente, indicó que espera volver a la victoria el viernes, ante Universidad de Chile en La Granja.

"Tenemos la certeza que con Universidad de Chile vamos a mejorar la parte ofensiva. Queremos volver a los triunfos, sumar en casa y estamos en una posición que si ganamos en el torneo nos metemos a la pelea", aseveró.

En la rueda de prensa también estuvo Franco Bechtholdt, quien comentó que la derrota pasó por una "desconcentración".

"Una lástima, (perdimos) por detalles, ante estos rivales, una desconcentración en una pelota parada nos termina costando el partido. Sabíamos la fortaleza del rival, lo contrarrestamos en casi todo el partido", explicó.

Por último, de cara a la revancha, el martes 28 de febrero, apuntó que Cerro Porteño "es un rival copero y tenemos que jugar con la misma personalidad".