Lautaro Martínez: Tenemos que meter a la U en su arco

El atacante de Racing Lautaro Martínez advirtió que la "Academia" requiere una victoria en el partido contra Universidad de Chile por lo que saldrán a meter al equipo azul en su propio arco este jueves.

"No debemos confiarnos en cómo vienen ellos. Nosotros tenemos que ganar, y para hacerlo los tenemos que meter en su arco. La mejor manera es manejar la pelota, ser intensos y ser protagonistas", apuntó el futbolista argentino.

Además, Martínez se ilusiona con un lugar en el Mundial de Rusia: "Lo que haga en Racing me dará o no la posibilidad de que me lleven al Mundial. Pero no es una decisión mía, sino del técnico. Yo debo dar lo mejor y nada más".

La U visita a Racing el jueves a las 19:15 horas (22:15 GMT) por la quinta fecha del Grupo E de Copa Libertadores.