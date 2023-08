Arturo Vidal: Ojalá Ronnie Fernández pueda estar en la selección

Arturo Vidal y Atlético Paranaense sufrieron un duro golpe al quedar eliminados en los octavos de final de Copa Libertadores, después de caer en Brasil ante Bolívar de Ronnie Fernández mediante lanzamientos penales.

Tras la amarga eliminación, el volante chileno lamentó no conseguir la clasificación a cuartos del torneo continental en casa.

"Fue un partido complicado, muy trabado, donde pudimos encontrar los goles en cada tiempo, pero lamentablemente nos faltó uno más para poder pasar directo a cuartos", expresó.

"Ellos hicieron su juego, intentaron que no se jugara tanto y al final fue un partido con muchas interrupciones. Me quedo con que hicimos un gran esfuerzo", añadió en una conversación con AS Chile.

En lo personal, sostuvo: "Volví a jugar de volante mixto, que es la posición donde me siento más cómodo. Tuve más contacto con el balón, pero igualmente se hizo difícil con ellos tan agrupados atrás. Fue un partido duro, con muchas faltas e interrupciones. Espero seguir ayudando al equipo y lograr el último objetivo que tenemos".

Por último, el exfutbolista de Flamengo resaltó el gran nivel que está mostrando su compatriota Ronnie Fernández y lo candidateó para la Roja: "Con Ronnie tenemos buena amistad. Se ve muy bien. Es el goleador de su equipo y le deseo mucha suerte. Ojalá siga en este nivel y pueda estar en la Selección".