Demichelis tuvo cruce con periodista por titularidad de Solari

El técnico de River Plate, Martín Demichelis, protagonizó un fuerte cruce con un periodista que le cuestionó la decisión de dejar en el banco de suplentes a Pablo Solari, quien a la postre se transformó en el salvador del cuadro millonario en el triunfo ante Inter de Brasil por Copa Libertadores.

En medio de la conferencia de prensa, el entrenador del club de Núñez se plantó ante el cuestionamiento de uno de los periodistas: "No le falta nada, se entrena para ser titular, pero decido si tiene que ser titular o no", dijo Demichelis ante la pregunta de qué le faltaba a Solari para estar en el once.

"Si juega Lucas [Beltrán] adelante, jugamos con cinco volantes. Pero ¿a quién saco?", añadió.

"Dime un nombre. A quién sacarías. Dime tú a quién sacas", le replicó el entrenador al periodista y siguió: "¿A Nacho [Ignacio Fernández] sacas? Dile eso a Nacho, si él es el cerebro del equipo", cerró.

"¿SACÁS A NACHO POR SOLARI? ANDÁ A DECÍRSELO VOS... ES EL CEREBRO DEL EQUIPO"



✍🏻 Demichelis



📺 #ESPNF10 | #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/4UNN6hRA2L — SportsCenter (@SC_ESPN) August 2, 2023