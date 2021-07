José Luis Chilavert: La Conmebol utiliza el VAR para beneficiar a sus amigos

El ex portero paraguayo José Luis Chilavert dijo este miércoles que la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) utiliza el VAR para "ayudar a sus amigos" y consideró que todos los presidentes de los clubes argentinos deberían solidarizarse con Boca Juniors tras su polémica eliminación de la Copa Libertadores.

"Lo que pasa es que el VAR lo utilizan para beneficiar a sus amigos. Domínguez es pro Brasil. Da la casualidad que en la primera fase de Libertadores y Sudamericana, pasan todos los brasileños. Ahí uno se da cuenta el beneficio que le da la Conmebol a los equipos brasileños", dijo el otrora golero en diálogo con Todo Noticias.

"No me llama la atención porque fue muy alevosa la manera en que lo han sacado a Boca. Fue perjudicado en su propio estadio la semana pasada, y lo que se vio ayer... claramente al arquero se le escapó la pelota, le convierten gol, van con la imagen para atrás y dicen no, que un jugador estaba adelantado. Pero ese jugador no participa en la jugada según la reglamentación nueva de la FIFA", añadió.

Boca quedó fuera en octavos de final de la Libertadores, por penales (3-1), tras la anulación de un controvertido tanto en los descuentos, lo que encendió los ánimos. Tras el compromiso, los futbolistas "xeneizes" tuvieron incidentes con la poliucía brasileña.

"Vengo hace muchos años denunciando el mal manejo de la Conmebol, que en realidad es la 'Corrupbol'. Ellos hicieron alarde de que el VAR llegaba para transparentar el fútbol, pero cada día está más contaminado porque lo utilizan para ayudar a sus amigos", sostuvo Chilavert en diálogo con el canal Todo Noticias.

"Después de la Copa América, desde que empezó la Libertadores y la Sudamericana, da la casualidad que todos los equipos brasileños pasaron, la mayoría con la ayuda del VAR", señaló.