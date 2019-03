El uruguayo Alejandro González, defensa de Palestino, analizó en rueda de prensa la derrota sufrida ante Inter de Porto Alegre y refutó a uno de los periodistas, quien preguntó por el "bajo nivel" del equipo. "No comparto lo que dices, he tenido la experiencia de jugar varias Copas y es admirable. Me voy orgulloso", señaló.