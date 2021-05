12:13 - 14/05/2021

Martin Garrix, Bono y The Edge protagonizan "We are the people", la canción oficial de la Euro 2020

La UEFA presentó, a menos de un mes para el inicio del torneo, la canción oficial de la Eurocopa 2020, 'We Are The People', compuesta por Martin Garrix y que cuenta con la colaboración de Bono y The Edge. (Video: Martin Garrix)