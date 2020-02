FC Barcelona rescindió el contrato con empresa de comunicaciones

El presidente de FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, confirmó este martes que dio instrucciones para que el club termine su relación por completo de la empresa I3Ventures, vinculada a una campaña de desprestigio de jugadores, exjugadores y de personajes vinculados al entorno barcelonista en redes sociales.

"Sí, es cierto que se contrató una empresa a finales de 2017. Ante el hecho que se ha confirmado que esta empresa sí lo hizo (creó páginas para desprestigiar en las redes sociales), hemos rescindido esta misma mañana el contrato", explicó Bartomeu.

De acuerdo a lo informado ayer martes, la empresa llevó a cabo una campaña de desprestigio en redes sociales a varios jugadores del club, como Lionel Messi y Gerard Piqué, y también a leyendas de la institución coo Xavi o Pep Guardiola.

"El Barça no ha contratado nunca un servicio para desprestigiar a nadie. Ni a un jugador, ni a una ex jugador, ni a ningún político, directivo, presidente o ex presidente. Eso es rotundamente falso. Nos defenderemos donde haga falta en este tema, por todos los medios y delante de todos los que nos acusen de hacer estas prácticas. Lo repito, es falso que el Barça, en ningún caso, haya contratado a alguien para desprestigiar a nadie", insistió el presidente Bartomeu.