Cristian Arcos: Cristóbal Yessen fue manipulado por gente de su entorno más cercano

El periodista Cristian Arcos contó algunos detalles de la relación que generó con Cristóbal Yessen, sobre quien dio a conocer ciertas incongruencias en la historia que presentó hace algunos meses.

Ante esto, el profesional, en conversación con Una Nueva Mañana a propósito de su libro "Enemigo interno", cuestionó la historia del individuo que vivió varios años en el Sename.

"En algún momento empiezo a dudar de algunas cosas de las que él dice, coincidió con que salió un artículo y yo estaba investigando ciertos asuntos, y llego a la investigación que hay cosas que dice que están recontra comprobadas y otras que tienen que ver con él, que no son tan comprobables", dijo a Radio Cooperativa.

"Después trato de cotejar esta historia con él y desaparece, de hecho no sé dónde está. Me encantaría saber dónde está, porque le tengo estima", continuó Arcos.

"Ahí planteo la duda, ¿qué pasa cuando uno hace una denuncia cuyo contenido es real, pero que hay ciertas mentiras o dudas en el camino? ¿se cae la denuncia? Queda un punto suspensivo, porque Cristóbal desaparece, no solo para mí, sus abogados no saben dónde está, se cambió de casa repentinamente", dijo.

"Me da la sensación que fue un poco mucho manipulado, por gente de su entorno más cercano. Lo que pasa es que hacia un tema más bien político, las historias de Cristóbal son reales, pero su mensajes en redes sociales evidentemente no los había escrito él, con su nombre se escribieron muchsa cosas y se hizo creer como que él opinaba muchas cosas", continuó.

"Es la conclusión a la que llego después de investigar el tema, usaban el nombre de Cristóbal que es potente y tenía una historia fuerte, porque esa historia es real, estuvo en el Sename mucho tiempo, tiene una historia de abandono, de violencia, pero me parece que se colgaron un poco de lo que él representaba para dar un contenido. Ahora, con el contenido estaba de acuerdo", dijo Arcos.

"Ellos querían instalar este tema con la crisis del Sename como institución, la corrupción, esas historias son reales, las comprobé. Hizo un par de denuncias reales, las comprobamos que eran reales, lo que no era real eran las historias que hablaba de él mismo, como que fue campeón de boxeo en tal lado, la categoría no existía, mi mapá me adoptó a tantos años, no es así, su papá es su hermano, su hermano miente sobre su nombre, hay cosas entremedio que están medio confusas, pero el fondo de la denuncia es real", terminó.