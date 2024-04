Drew McIntyre celebró su renovación en WWE con una foto junto a Triple H y un potente mensaje

El luchador escocés Drew McIntyre recientemente puso fin a las especulaciones y, según reportado en medios especializados, renovó su contrato con WWE, algo por lo que la propia estrella festejó en sus redes sociales junto al director creativo de contenido de la empresa Triple H, además de expresar un potente mensaje.

"Confié en Triple H cuando me trajo de regreso en 2017. Y ahora confío en él para liderar la evolución de nuestra industria", escribió el británico en su cuenta de X.

Es que desde el año pasado que se conocía que el contrato de "The Chosen One" con WWE expiraba en la época cercana a Wrestlemania 40, dudas que se despejaron con este anuncio ya más oficial respecto a su continuidad.

Hace algunos días el propio Dwayne "The Rock" Johnson señalaba en su cuenta de Instagram sobre la renovación de McIntyre, en un gesto en el que incluso le envió una espada para felicitarlo por este suceso.

I trusted @TripleH when he brought me back in 2017. And I trust him now to lead the evolution of our industry



Here’s to the future 🤝 pic.twitter.com/8iBFpJ3i2C