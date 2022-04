El insólito chascarro que sufrió Francisco Meneghini en el Morumbí

La caída 2-0 de Everton en su visita a Sao Paulo por Copa Sudamericana dejó una insólita imagen del técnico Francisco Meneghini, a quien en pleno partido se le rompió el pantalón.

El poco ortodoxo momento fue captado por las cámaras de televisión brasileñas, que no dudaron en hacer eco sobre la situación.

"El técnico del Everton de Chile simplemente bajó y se le rasgó los pantalones en el Morumbi", publicó TNT Sports Brasil.

Revisa la insólita imagen:

KKKKKKKKKKK o técnico do Everton, do Chile, simplesmente abaixou e rasgou a calça no Morumbi! pic.twitter.com/inTGjBkuC6