El sexista premio en torneo femenino de squash: un vibrador y un kit de depilación

Un vibrador, dos kits de depilación y una lima eléctrica fueron los regalos que se les dieron, junto con los trofeos, a las cuatro ganadoras del Campeonato de Asturias de Squash.

"Nos quedamos en shock, impactadas e indignadas. Tengo 37 años y llevo compitiendo desde los ocho y nunca, en la vida, me habían regalado algo tan sexista. Lo habitual es material deportivo. El vibrador son palabras mayores... Para nosotras fue una sorpresa. Yo traté de esconder los regalos detrás del trofeo", reconoce Elisabeth Sadó, una de las cuatro jugadoras ganadoras, en declaraciones que reproduce el diario Marca.

"Es una barbaridad y esto no puede volver a suceder. Llevo toda una carrera deportiva viviendo estas cosas a menor escala, pero esto ya no se puede tolerar. La recompensa a nuestros entrenamientos no puede ser ésta. Hace falta una Ley del Deporte que ayude a que esto no pase, a que si hay situaciones de discriminación por género haya algún tipo de infracción para que no vuelva a ocurrir, que sepan que hacer esto ya no es posible y que las leyes nos amparan", añadió Sadó.

El partido fue el sábado 11 y las cuatro jugadoras se reunieron el lunes 13 y escribieron una carta a la Federación Asturiana de Squash explicando la situación y quejándose de la falta de respeto. "Devolvimos los obsequios por sexistas y por estar fuera de lugar", comentó.

Desde la Federación Asturiana de Squash mostraron su indignación por el hecho.

"Piden disculpas y explican que no consideran sexistas ni de mal gusto los regalo y dicen que no querían que sentasen mal a las jugadoras. Pero si no lo consideraban un regalo sexista, ¿por qué no se lo regalaron también a los hombres? El hecho de entregarlo sólo a las mujeres ya es sexista. La Federación les ha expresado su rechazo total y nuestro apoyo al cien por cien a las jugadoras. Los regalos son súper sexistas, sólo los entendería en una despedida de soltera entre amigas, no para un evento deportivo", dijo Maribel Toyos, directora de la Federación Asturiana de Squash.