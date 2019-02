Ex esposa de Diego Maradona debutó como columnista y llenó de elogios a Marcelo Bielsa

La ex esposa de Diego Armando Maradona, Rocío Oliva, elogió al ex seleccionador de Chile Marcelo Bielsa desde su nueva tribuna como columnista deportiva del medio Bola Vip.

Este es el segundo texto que escribe Oliva y en él señala que Bielsa "es un argentino que enamoró al gremio de entrenadores con una propuesta honesta y noble. ¿Cuánto le sirve Bielsa al fútbol? Qué gran pregunta".

Revisa el resto de la columna:

"Si le preguntamos a Guardiola reafirmaría lo dicho varias veces: una eminencia. Nos diría que va a dejar (o para él ya dejo) una huella en el fútbol. Parece que a los directores técnicos les hace bien tener jugadores que hayan pasado por las manos de Bielsa.

A todos los que nos gusta el fútbol nos emociona la idea de encontrarle la vuelta a ese fenómeno que se ha convertido en "pseudo ciencia". Un misterio.

Pero yo, Rocío oliva, digo que de loco no tiene nada, es un gran precursor de talentos, es el técnico que yo quiero ser.

El ojo del amo trabaja bien, y sobre todo, mucho. Es un obsesionado del fútbol, necesita horas y horas de vuelo, de rayar y subrayar para armar sus equipos, estudiar a sus rivales, espiar a sus contrarios y después disculparse en público por la falta. Eso es Marcelo, el misterio y la pasión. Fútbol ofensivo, que en el lenguaje Bielsa pone en juego victorias versus derrotas.

Una vez escuche arriba de un avión de Roma a Nápoles: "Todos quieren jugar con el Loco, porque los jugadores nunca se sienten culpables, nunca se sienten solos... Ese tipo se acusa y se culpa del error de sus jugadores. Sabes lo importante que es para un pibe eso?. Marcelo Bielsa se inmola, con el alma, con la mente y con el corazón". ̈ El que elige con el corazón no se equivoca ̈.

Marcelo Bielsa es un extremista, que lleva al extremo su obsesión. Nunca sabremos cuál es el misterio. Qué lo mueve y le emociona. Qué le pasa al loco por las venas cuando piensa en fútbol, qué le produce y le provoca ganar o perder. Marcelo, si te tuviera frente a mí te preguntaría tantas cosas, no sé cómo nunca nos cruzamos. Eso sí que me da lastima. Una vez me dijo Arcucci: 'Es un autentico loco lindo'. No sabemos si es una virtud o un defecto".