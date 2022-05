Gerard Piqué le confesó a Gary Neville por qué no está casado con Shakira

El defensa español Gerard Piqué recibió en las instalaciones de FC Barcelona al ex futbolista inglés Gary Neville para ser entrevistado, instancia donde reveló la razón por la que no está comprometido con su pareja, la cantante Shakira.

En el canal de YouTube The Overlap, Piqué, entre otras preguntas, inidicó que el no contraer matrimonio, pese a verse influenciado por el pensamiento de la artista, es una desición mutua, descartando la opción de una boda.

"No estoy casado. Es su mentalidad. Me gusta cómo estamos ahora. Tenemos dos hijos, funcionamos bien como pareja. No necesitamos estar casados, está bien", dijo.

El futbolista mantiene una relación de más de una década con la cantautora colombiana, que inició en 2011, y a partir de la cual tienen dos hijos, Milan y Sasha.