"Hispanito" se comparó con mascotas de clubes ingleses: Los chilenos somos más osados

La nueva mascota de Unión Española, "Hispanito", se comparó con sus pares ingleses quienes esta semana protagonizaron una convención que llamó la atención en redes sociales.

Al respecto, el córporeo de los de Plaza Chacabuco dijo en conversación con Las Ultimas Noticias que "fue muy buena la inciativa que se hizo en el fútbol inglés, pero los chilenos somos más osados, tenemos más personalidad y cuando uno ve sus partidos no aparecen mucho animando al público".

"El representante de Arsenal es muy entretenido, muy original, y el martillo de West Ham no me gustó. Es muy frío, se nota muy distante ver una mascota que no es un animal como representante de un club. Puede ser un león o un pájaro", aseguró.

A su vez, "Hispanito" reveló cómo le gusta acompañar en los partidos al elenco de colonia. "Le estoy aplicando pasos de baile antes y en el entretiempo de cada partido. Me gusta el show, moverme, tendré más sorpresas y la gente prende con mis locuras", indicó.