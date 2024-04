Jugador del Málaga le vendió su camiseta a un hincha por 50 euros

Un jugador del Málaga FC fue protagonista de un video viral donde aparece vendiéndole su camiseta a un hincha por 50 euros. Se trata de Dani Lorenzo y la imagen salió en Chiringuito TV.

El jugador fue muy criticado en las redes sociales y tuvo que salir a explicar la situación: "Para que la gente lo entienda, nosotros estamos en Primera RFEF. No soy millonario, ya me gustaría; el club nos cobra las camisetas y me pareció algo natural coger el dinero que me ofrecía", indicó Lorenzo.

"A nosotros nos dan un número de camisetas por repartir, el cual ya he pasado, y a partir de ahí nos la cobra el club. Ahora pensándolo bien, pienso que no debería haber tomado el dinero. Lo he hecho con toda la buena fe del mundo y espero que la gente lo entienda", añadió el mediocampista de 21 años.

Revisa las declaraciones de Dani Lorenzo: