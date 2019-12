La historia de niña filipina que se dibujó zapatillas para competir y ganó tres medallas

La historia de una niña filipina de 11 años se convirtió en viral en redes sociales luego de mostrar su pasión por el atletismo al ganar tres medallas de oro en una competición local sin usar zapatillas y solo cubriendo sus pies con vendas.

Tenía los cinco dedos bien encintados, también el empeine y los tobillos. Pero lo más llamativo es que tenía dibujado un logotipo de Nike, como si vistiera un calzado deportivo.

Bajo estas condiciones, Rhea Bullos logró imponerse en las pruebas de 400, 800 y 1.500 metros de unos campeonatos escolares en el distrito de Iloilo, una ciudad filipina situada en la isla de Panay, donde no es extraño ver a niños correr sin calzado apropiado, aunque el caso de esta niña causó impacto por su evidente anhelo de vestir zapatillas reales.

Sus imágenes empezaron a difundirse primero en el país asiático y a partir de ello, el centro comercial SM City Iloilo la invitaron a ella y a su familia a visitar una de sus tiendas y le regalaron un par de zapatillas, unas medias y una mochila.

Quien también se conmovió fue Jeff Cariaso, entrenador de Alaska Aces, un equipo profesional de baloncesto de Filipina, quien también es el CEO de una cadena de tiendas artículos de baloncesto llamada Titan 22.

Él pidió a través de las redes sociales que lo ayudan a contactar a la pequeña Rhea. Y al conseguirlo, también le dio regalos y le dedicó unas palabras en su cuenta de Instagram.

"¿Cómo definirían la determinación? Aquí hay un ejemplo. Rhea Bullos inspiró a muchos, incluyéndome a mí, cuando la historia sobre sus Nikes y cómo ella ganó 3 Medallas de Oro en el Iloilo Sports Council Meet salió a la luz. A pesar de no tener zapatos para correr, no lo usó como excusa. Esta fenómeno de 11 años vendó sus pies, dibujó un Swoosh de Nike y corrió la carrera. No hay excusas. No hay límites. Digo esto solo porque Rhea tiene compañeros de equipo que también necesitan nuestra ayuda. Mi objetivo es ayudar a sus compañeros de equipo y a la escuela. Cuanto más seamos mejor, háganmelo saber para que pueda conectarlos con ellos", escribió Cariaso.