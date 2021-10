La reacción de Jaime Valdés tras ser seguido en Instagram por actor del "Juego del Calamar"

Una increíble sorpresa se llevaron Jaime Valdés y su socio en la marca Cac1ke, Carlos García, cuando recibieron la notificación de un nuevo seguidor: el actor surcoreano Heo Sung-Tae, quien interpreta al participante "101" en la popular serie de Netflix "El Juego del Calamar".

"Fue una linda sorpresa, al inicio no le creía a Carlitos García, lo fui a verificar a la cuenta Cac1ke y era verdad. Después nos pusimos a comentar la serie y nos pareció sorprendente que un persona de una serie, tan famoso, nos empezara a seguir, así es que estábamos contentos", comentó el hoy jugador de San Antonio Unido al diario Las Últimas Noticias.

Valdés contó que ya vio la serie y dijo que le gustó, aunque lanzó una potente reflexión respecto a lo que viven los protagonistas de la trama.

"Sí, la vi completa, me demoré cuatro días porque tengo que levantarme temprano a entrenar. Es súper entretenida y muy fuerte, me dejó muchas enseñanzas de lo que le toca vivir a mucha gente. Es lamentable, pero es una realidad que hay gente que no puede vivir tranquila por el endeudamiento, que se vayan enfermando sicológicamente y al final entran al juego porque no tenían otra opción y nada que perder", dijo.

"Es fuerte la situación de cada persona, está muy bien hecha, cuando la empiezas a ver quieres llegar al final rápido porque se pasan volando los capítulos", añadió.