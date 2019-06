La reacción de Paul Gascoigne tras publicación de Snoop Dogg burlándose de su alcoholismo

El popular rapero estadounidense Snoop Dogg publicó una imagen en la que hizo una comparación entre el uso de marihuana y el alcohol, usando como ejemplo al ex futbolista inglés Paul Gascoigne, quien no dudó en responderle tratando de "maldito" al músico.

En una publicación en su cuenta de Instagram, el cantante puso un montaje con fotos suyas cuando tenía 20 y 47 años bajo el título "Marijuana Abuse"(Abuso de marihuana) y lo mismo con imágenes de "Gazza" de la misma edad, con "Alcohol Abuse" (Abuso de Alcohol) escrito encima.

Las reacciones fueron inmediatas en redes sociales, pues el ex jugador de Tottenham, Lazio y otros tantos equipos luchó durante muchos años contra el alcoholismo y las drogas.

Eso sí, fue el propio Gascoigne el que le respondió al rapero usando una mezcla de ironía, molestia y humor en un mensaje escrito en su cuenta de Twitter.

"La prensa no me dejó acabar de hacer obras de caridad en España y justo cuando pensabas que era seguro salir del agua, aparece el maldito Snoop Dog", fue parte del mensaje del ex futbolista.

FFS SHANE @Shanewh1tfield ha my mobile hacked for 12yrs from the sun the press harrasing me just back from doing charity work in Spain then just when U thought it was safe2get out of the water fucking snoop dog turns up FFS SHANE what’s he snooping about for😂👍❤️from GAZZA 🤪x