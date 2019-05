Lamar Odom: Gasté 100 millones de dólares en droga

Lamar Odom fue jugador de reparto en la NBA, pero eso no le impidió ganar dos títulos con Los Angeles Lakers en la era dominada por Kobe Bryant. Pero esa fama no fue bien asumida por el ex alero, quien nuevamente abrió su hoja de vida privada para dejar una controvertida imagen de sí mismo.

"Si tuviera que decir una cifra, creo que he gastado alrededor de 100 millones de dólares en droga", comentó el ex alero.

"Mi padre también era adicto y el gen pasó a mí. Cuando mi hijo Jayden murió repentinamente a los seis meses fue la parte más dura de mi vida. Caí muy profundo. Cuando descubrí la cocaína me convertí en un profesional a la hora de esconder mi adicción", añadió quien también jugara en Miami Heat, Los Angeles Clippers y Dallas Mavericks.

Además, Odom también se abrió respecto de su adicción al sexo, y de cómo eso era una vía de escape a su vida, en una entrevista con Kevin Frazier en Entertainment Tonight, mismo canal donde Odom apareció cuando estaba casado con Klohe Kardashian.

"Tenía relaciones con seis mujeres a la semana, y todas sin protección, por lo que he tenido que pagar muchos abortos a lo largo de mi vida", contó.