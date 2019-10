LeBron James debió abandonar su casa por incendio que asola California

La estrella de los Lakers LeBron James tuvo que desalojar este lunes su casa en Los Ángeles ante la amenaza de los incendios forestales que asolan California y que han obligado a abandonar sus viviendas a cerca de 180.000 personas.

James informó en su cuenta de Twitter de que tuvo que "evacuar de emergencia" su casa esta pasada madrugada junto a su familia y que los incendios de Los Ángeles "no son ninguna broma".

En una noche que calificó de "loca", el tres veces campeón de la NBA le costó encontrar un lugar donde pasar la noche y recorrió buena parte de la ciudad en busca de habitaciones donde alojarse.

"Rezo por todas las familias del área que han podido verse afectadas por estos incendios. Por favor, póngase a salvo lo antes posible", dijo el deportista.

James tuvo palabras de agradecimiento para los bomberos que combaten las llamas en la zona, donde este lunes la Policía local emitió una evacuación obligatoria debido al fuego que avanza con rapidez en las cercanías del Getty Center.

El fuego, denominado Getty por la cercanía del famoso museo angelino, es "muy dinámico" debido al impulso que le dan los "fuertes vientos" reinantes en la zona, indicó este lunes el Departamento de Bomberos de Los Ángeles.





Man these LA 🔥 aren't no joke. Had to emergency evacuate my house and I've been driving around with my family trying to get rooms. No luck so far! 🤦🏾♂️