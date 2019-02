Pep Guardiola volvió a manifestar su apoyo a los presos políticos catalanes

Pep Guardiola, técnico de Manchester City, volvió a manifestar su apoyo a los presos políticos catalanes que están siendo juzgados esta semana en Madrid, en el marco del juicio a los líderes del proceso independentista en Cataluña.

"Un año atrás ni me imaginaba que los políticos catalanes seguirían en la cárcel. El juicio está en marcha. En los últimos días estoy escuchando todas las declaraciones de los políticos y políticas, han podido explicar lo que realmente pasó. Están acusados por un delito que no cometieron", comentó el ex entrenador de Barcelona.

Además, el estratega hizo un llamado para que queden en libertad y puedan reunirse con sus seres queridos.

"Ojalá el juez pueda demostrar lo que pasó y les pueda dejar salir cuanto antes para que vuelvan con sus familias, y a tener su propia vida. Porqué lo que ha pasado en los últimos días demuestra que están acusados de algo que no cometieron. Esperemos que por todo el mundo, no solo por Cataluña, también por España y por tener una mejor sociedad que puedan volver a la vida normal, como nunca debería haber cambiado", concluyó.