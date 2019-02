11/02/2019

"¡Sí puedes!": El tremendo gesto de inclusión de un árbitro mexicano con un niño

Antes del inicio del partido de este fin de semana entre Monterrey y Lobos BUAP por la liga mexicana, un niño con síndrome de Down tuvo la misión de dar un mensaje a todos los presentes en el estadio acerca del fair play. El pequeño se puso nervioso y no conseguía hablar antes miles de personas, pero por cada vez que dijo "no puedo", el árbitro azteca Eduardo Galván lo animó diciéndole "sí puedes", y lo ayudó con las frases del mensaje para que pudiese repetirlas. (Video: Twitter)