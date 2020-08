Stoichkov sobre el coronavirus: Es algo bien pensado por años

Tras la aparición de la pandemia del coronavirus varios famosos y personalidades han manifestado sus dudas respecto a la veracidad de la información que se maneja en torno a la enfermedad, siendo el último de ellos el ex delantero búlgaro de FC Barcelona, Hristo Stoichkov.

En una entrevista con Infobae, Stoichkov fue preguntado sobre cómo ha afectado al fútbol la presencia del coronavirus y el búlgaro dejó entrever que todo fue preparado aunque el virus es dañino para la humanidad.

"Todo es muy diferente ahora. Hay mucha gente sufriendo en el mundo. Es un virus que hace mucho daño. Es algo bien pensado por años", dijo Stoichkov.

"Es una bacteria bien pensada por gente especializada. Esto ha provocado trombosis, infartos. Estos virus llevan un material adentro bien puesto. A ver si sale la vacuna para que se solucione de una vez. Yo me cuido el triple que antes, me lavo las manos, hago todo lo que puedo hacer. No me la creo por llamarme Stoichkov. Hay gente que dice que esto no es nada, pero habla por hablar. No se dice en realidad lo que es, hay mucho negocio", argumentó.