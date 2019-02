Wanda Nara otra vez descargó su ira para defender a Mauro Icardi

Tras el increíble empate 3-3 entre Inter y Fiorentina, la esposa y representante del delantero Mauro Icardi, Wanda Nara, salió con todo para defender al futbolista, quien no participó del partido en medio de la polémica generada por su renovación con el cuadro lombardo.

"En el fútbol hay tantas injusticias... Como el penal para Fiorentina, como la actitud de Perisic después del gol de Politano, como mantener a Icardi en casa con lo mal que la está pasando. Lo hacen parecer un monstruo, pero no lo es", tiró la modelo en el programa televisivo "Tiki Taka".

¿Y por qué el dardo al croata Perisic, compañero de Icardi? El volante del de Inter le recriminó y le cortó el festejo a su compañero Politano, quien celebraba su tanto como lo hace tradicionalmente el argentino.

"¿El gesto de Perisic da tranquilidad? ¿Para quién? Se necesita respeto, que es lo que Mauro siempre ha tenido con sus compañeros. Basta con las tonterías del vestuario. Icardi va todos los días a curarse, está en el vestuario. Es todo cine. El no hizo nada", comentó.

Matteo Politano anotó el 2-1 parcial para el #Inter y se lo dedicó a Mauro Icardi. Al que parece que no le gustó mucho es a Perisic. pic.twitter.com/AfbJeQj7mo — Futbolistas AXEM (@FutbolistasAXEM) 25 de febrero de 2019

"Mauro todavía no habló. Yo lo hago acá, como columnista. El dice sus cosas y hace lo suyo. Yo hago lo mío. Escuché que el Inter le quitó la cinta de capitán por 'lo que dijo Wanda'. Y me parece algo terrible. Solo expresé mi opinión personal. Con infiltraciones solo juegan los que aman la camiseta, y él lo hizo. Tenemos un amigo médico que hace mucho tiempo me dijo que no puede seguir jugando, pero él siempre quiso hacerlo. ¿Quitarle la cinta a alguien como él, que se preocupa mucho, significa encontrar una solución?", concluyó la esposa y representante del 9.