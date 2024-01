Alexis recordó su paso por Manchester United y apuntó a Mourinho

Pese al paso del tiempo y que es un episodio de hace años Alexis Sánchez todavía se lamenta por el opaco paso que tuvo en Manchester United, elenco al cual llegó como gran estrella luego de brillar con Arsenal y pese a transformarse en el jugador mejor pagado de la Premier League, estuvo lejos de repetir sus actuaciones con los de Londres.

En entrevista con la BBC, el actual delantero de Inter de Milán repasó sus temporadas vistiendo la camiseta de los "Diablos Rojos", dejando entrever sus diferencias con el entonces entrenador del equipo, el portugués José Mourinho.

"Digo las cosas como son y en mi opinión Mourinho es uno de los mejores entrenadores del mundo por su forma de entrenar, por cómo estudia los vídeos y por cómo hace las cosas. Pero luego, dentro del grupo había una sensación rara", reveló el tocopillano al portal británico.

En la misma línea, Alexis recordó que: "Estabas dentro del equipo y al instante fuera. A veces no jugaba, luego jugaba, luego no jugaba y como jugador pierdes confianza, cada jugador pierde su confianza. ¿Entiendes? Se creó una atmósfera que no era saludable".

"A veces estaba jugando bien, marcaba un gol y 'Mou' me quitaba del campo. Y yo digo: 'Me encanta el fútbol, amo este deporte. He jugado al fútbol desde que tenía cinco años y si me quitan el balón, es como si perdiera la alegría'. Soy así", sentenció el seleccionado con la Roja sobre el tema.