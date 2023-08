Alexis Sánchez apareció en el radar de Vasco da Gama

El club brasileño Vasco da Gama se reforzó con el francés Dimitri Payet, cuyo último club fue Olympique de Marsella y en su lucha por salvarse del descenso en el Brasileirao asomó el nombre del chileno Alexis Sánchez como una posibilidad de incorporación.

De acuerdo lo señalado en Central Da Bola y replicado en diversos medios partidarios del "Gigante de la Colina", el futbolista nacional ya tuvo contactos con el club a través de su representación y espera que aparezca una oferta oficial sobre la mesa.

Esta información se condice con la revelada en las últimas horas sobre su supuesta búsqueda de casa en Río de Janeiro, donde tiene su sede el equipo en que además milita Gary Medel.

⚠️ Vasco da Gama iniciou contatos oficiais com estafe do atacante Alexis Sanchez, livre no mercado.



Cruzmaltino já sabe os valores para acertar a contratação do chileno e estuda avançar com oferta oficial nas próximas horas.



Jogador já sondou imóveis no Rio de Janeiro. pic.twitter.com/2Pv51nNH3g