Alexis Sánchez está en el top ten de futbolistas sudamericanos que han pasado por la Premier

El chileno Alexis Sánchez se ubicó en el top ten de los futbolistas sudamericanos que han pasado por la Premier League, según un ránking que publicó el medio británico Four Four Two.

Sánchez se ubicó en el sexto puesto del escalafón realizado por el diario digital, luego de su gran paso por Arsenal (con cinco títulos) y pese a un discreto periplo por Manchester United.

El ránking es liderado por el argntino Sergio "Kun" Agüero (Manchester City), mientras que el podio lo completaron el uruguayo Luis Suárez (Liverpool) y el brasileño Fernandinho (Manchester City).

El ránking:

1 | Sergio Agüero (Argentina - Manchester City)

2 | Luis Suárez (Uruguay - Liverpool)

3 | Fernandinho (Brasil - Manchester City)

4 | Carlos Tevez (Argentina - West Ham, M. United, M. City)

5 | Alisson Becker (Brasil - Liverpool)

6 | Alexis Sánchez (Chile - Arsenal, Manchester United)

7 | Roberto Firmino (Brasil - Liverpool)

8 | Ederson (Brasil - Manchester City)

9 | Javier Mascherano (West Ham - Liverpool)

10 | Antonio Valencia (Ecuador - Manchester United)