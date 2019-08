Alexis Sánchez jugó un amistoso a puertas cerradas con Manchester United

Cuando se mantiene la incertidumbre en torno a su futuro, el delantero Alexis Sánchez jugó un partido amistoso a puertas cerradas ante Sheffield United, tal como da cuenta este miércoles por la mañana la prensa británica.

El duelo se jugó en Carrington, lugar de práctica de Manchester United y de acuerdo a la publicación del Daily Maily el técnico Ole Gunnar Solksjaer "decidió colocar a Sánchez en el partido de práctica a pesar de que su partida a la Serie A actualmente se encuentre en progreso".

"Sánchez fue incluido en el equipo junto a jugadores como Juan Mata, Chris Smalling y Phil Jones", se añade en la publicación que finaliza dando cuenta de que "bien podría ser la última participación de Sánchez en el United, cuyo traspaso a Inter se acerca cada vez más".

En tanto, el Manchester Evening News señaló que Alexis "participó en un partido organizado en el complejo de entrenamiento Carrington el martes y el cual contó con miembros del primer equipo y jugadores menores de 23 años".

En tanto, en redes sociales, un usuario de Twitter que da noticias del club rojo dio cuenta de que Alexis Sánchez sacó de su biografía en Instagram a Manchester United.

Alexis Sanchez has removed Manchester United from his bio on Instagram. Will you be happy to see him leave?#manutd#mufc#transfers#sanchez pic.twitter.com/dlH4K6Rlkf