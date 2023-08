Alexis Sánchez sigue negociando con club saudí que le ofreció millonario sueldo

Al Fateh, club de la liga de Arabia Saudita, presentó una suculenta oferta al delantero Alexis Sánchez, quien se mantiene analizando la oferta llegada desde Medio Oriente

De acuerdo a lo expuesto en julio por el periodista experto en fichajes Fabrizio Romano, el elenco de Medio Oriente "presentó una propuesta oficial" al seleccionado nacional.

"Se ofrece 10 millones de euros de salario por temporada al delantero", añadió antes de explicar que se trata de un "contrato válido hasta 2024 más opción a más temporada".

Esto tomó fuerza esta jornada luego de que de acuerdo al Twitch @maksoficial las negociaciones entre el entorno de Alexis y el club "llevan semanas".

