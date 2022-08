Alexis se siente más querido afuera: Los chilenos nunca tratamos de cuidar lo nuestro

En su presentación con la camiseta de Olympique de Marsella, el delantero nacional Alexis Sánchez confesó haberse sorprendido con el recibimiento que tuvo de parte de los hinchas franceses, aunque de paso deslizó críticas a los fanáticos chilenos.

"El recibimiento fue algo lindo. A todas las partes que he ido fuera de Chile siempre me han tratado bien, como dice el dicho 'uno nunca es ídolo en su país' y nosotros los chilenos somos así, nunca tratamos de cuidar lo nuestro, me siento querido por la gente de afuera", dijo Alexis en conferencia de prensa.

"Es una cosa linda que te llega en el momento, que a veces uno no lo espera, y eso te hace llenar de orgullo y dimensionarlo de una forma en que todavía no sientas pie en el suelo", añadió.

Sánchez fue presentado en el elenco galo, el más popular de Francia, y quedó a la espera de unirse a las prácticas del elenco marsellés.