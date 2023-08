¿Aún le pesa? Pep Guardiola recordó el frustrado fichaje de Alexis Sánchez en Manchester City

El director técnico de Manchester City, Pep Guardiola, sorprendió al recordar el frustrado fichaje de la estrella chilena Alexis Sánchez en el club, asegurando que se trató por un tema de dinero.

En conferencia de prensa, Guardiola expresó: "Queríamos a Harry Maguire y no lo fichamos porque no queríamos pagar la tarifa requerida. Queríamos a Cucurella, no pagamos. Queríamos a Alexis Sánchez, no pagamos. Vamos a pagar lo que sea justo. No más".

Guardiola’s Man City only pay fair price for players. Pass on Harry Maguire, Alexis Sanchez and Cucurella.



They have a very good academy



They are in the business of winning the treble according to Pep #Pep pic.twitter.com/4j6vquuTRW