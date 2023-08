Director ejecutivo de Inter: Alexis nos mandó mensajes sobre su deseo de volver

El culebrón en torno al futuro de Alexis Sánchez sumó este lunes un capítulo concreto luego de que el CEO de Inter de Milán, Giuseppe Marotta, aludiera a la posibilidad concreta de sumar al delantero chileno para la próxima temporada.

"(Joaquín) Correa quiere tener más espacio y sí, Sánchez tiene muchas ganas de volver aquí", dijo Marotta en conversación con la Radio Serie A.

"Alexis nos mandó mensajes claros sobre su deseo de volver al Inter, es verdad", añadió.

Recordar que de acuerdo a versiones de prensa surgidas la semana pasada en la prensa italiana, el cuadro lombardo busca vencer a Correa y así poder sumar "a bajo costo" a Alexis dada su condición de agente libre.

Alexis Sánchez could return to Inter, as CEO Marotta confirms: “Correa wants to have more space and yes, Sánchez is keen on returning here”. 🔵🇨🇱



