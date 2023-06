El balance de Alexis tras su primera temporada en Marsella: Que nos sirva de experiencia

La estrella nacional Alexis Sánchez hizo un balance de su primera temporada en Olympique de Marsella, elenco con el que logró el tercer lugar de la Ligue 1 de Francia, clasificando a la fase previa de la próxima Champions League.

"En este final de temporada había partidos que teníamos que ganar, que comerlos, pero bueno, eso que sirva de experiencia a mí y a todo el equipo. La experiencia son las que te dejan", sostuvo el delantero nacional en un video publicado por el club.

Por otra parte, el formado en Cobreloa remarcó que "me gusta la presión. Me gusta cuando las cosas van difíciles para estar ahí y sacar personalidad. Si en la vida fuera todo fácil, no sería una vida linda de vivir".

Sánchez cerró su participación en la pieza audiovisual asegurando que "hay momentos difíciles y momentos fáciles, es parte de la vida y eso es lo lindo".