Faryd Mondragón: "Qué no daría por tener a un delantero como Alexis Sánchez"

Faryd Mondragón, ex seleccionado colombiano que ostenta el récord de ser el arquero más longevo en jugar un Mundial, alabó a Alexis Sánchez y dijo que le encantaría tener un jugador como él en su país.

"Desafortunadamente esto es muy sudamericano, solemos no valorar hasta que lo perdemos, hasta que ya no lo tenemos. Pasa en Chile con Alexis Sánchez", dijo en ESPN Radio.

"Yo como colombiano qué no daría por tener a un delantero como Alexis, y ustedes como chilenos qué darían por tener un jugador como James, entonces es muy de nuestra idiosincrasia. Somos muy duros y fuertes con los propios, y cuando no los tenemos nos hacen muchísima falta", agregó el ex Independiente.

Siguiendo con la misma línea, se refirió a su compatriota James Rodríguez. "Ha sido en los últimos seis u ocho años fácil, un icono fundamental, especialmente después del 2014 que es cuando explota. La 10 del Real Madrid no cualquiera se la pone", expresó.