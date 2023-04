Francescoli desmintió a la prensa de Francia: River nunca tuvo un preacuerdo con Alexis

Una gran "bomba" lanzó la prensa de Francia en las últimas horas, señalando que el chileno Alexis Sánchez tiene un preacuerdo para fichar con River Plate a mitad de 2023, cuando termina la temporada en Europa.

No obstante, el mánager de los "millonarios", Enzo Francescoli, sacó la voz al respecto y desmintió la información, asegurando que no hay tal vínculo y que la llegada de "Maravilla" no está cerca.

"Lo mismo que con Nico (Otamendi) y otros jugadores que están afuera, no se porque los medios franceses dijeron eso. Pero el mundo del fútbol es así", dijo en TNT Sports Argentina.

"La posible vuelta de Alexis Sánchez no depende de nosotros y ayer (miércoles) escuché que no le íbamos a renovar a Matías Suárez. Desmiento las dos cosas. En ningún momento hemos tenido un preacuerdo con Sánchez", cerró sobre el tema.

Alexis ya militó en River entre 2007 y 2008, jugando 31 partidos, anotando cuatro goles y dando tres asistencias.