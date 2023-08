Hinchas de Corinthians se volcaron a pedir el fichaje de Alexis Sánchez

El nombre de Alexis Sánchez ha sido vinculado a un buen número de clubes para continuar su carrera desde este segundo semestre e incluso durante las últimas horas apareció Corinthians en su horizonte como un posible destino, razól por la que los propios hinchas del elenco brasileño se volcaron en redes sociales a pedir su fichaje.

Fue este lunes que trascendió la información de que el tocopillano, que se encuentra como jugador libre, fue ofrecido al "Timao" y que además el mismo jugador habría expresado su deseo de regresar a Sudamérica.

Ante esta información, y luego de confirmada la partida del delantero de Corinthians Roguer Guedes al fútbol de Qatar, es que los hinchas de la escuadra paulista fueron expresando su anhelo de que el club incorpore a Alexis.

"Solo salta y tendrás a 40 millones de hinchas amándote" o "ven a ser feliz a Corinthians" fueron algunos de los mensajes.

- Los hinchas de Corinthians piden el fichaje de Alexis Sánchez:

FALAR QUE NÃO TEM GRANA SERIA A MAIOR MENTIRA DO SAFADO @duiliomalves O CORINTHIANS VAI RECEBER NO MÍNIMO 20 MILHÕES COM SAÍDA DO GUEDES.

O JAMES FOI PROS BAMBIS POR UM TOTAL DE 19 MILHÕES DE REAIS DE SALARIOS POR 2 ANOS DE CONTRATO O ALEXIS SANCHEZ DEVE ESTAR NA MESMA FAIXA pic.twitter.com/23F7L40aib