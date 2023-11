El delantero de la selección chilena Alexis Sánchez se refirió a la polémica publicación del excapitán de La Roja Claudio Bravo a través de su Facebook que cerró con el emoji de un ratón tras la salida de Eduardo Berizzo. "Obviamente es algo que no suma y él lo sabe, pero es un tema personal de él. No ayuda, pero no nos desenfoca como equipo", aseguró.