Prensa francesa criticó a Alexis tras empate con Rennes: "Corrió y luchó muchas veces en vano"

Alexis Sánchez no pudo brillar en el empate de Olympique de Marsella ante Stade Rennes y sufrió las críticas de la prensa francesa, que señaló que su habitual ímpetu "fue en vano".

Foot Mercato fue el más crítico de los medios, con una nota 4: "Corrió y luchó muchas veces en vano en el primer tiempo. El ex jugador de Arsenal no tuvo la oportunidad de destacar".

La Provence, por su parte, sostuvo que "Alexis no tuvo un buen partido en el Velódromo y fue bastante discreto".

Por su parte, Le Phoceen, medio partidario, apuntó que "fue su peor partido con Marsella", aunque destacó las veces que intentó liderar la ofensiva del equipo.

Finalmente, OM Notes le puso nota 5 y criticó su "apuro" en la cancha.

"No se le puede culpar por pedir mucho el balón, pero a veces se apuraba y no se le podía habilitar. Entonces llegó más al corazón del juego, aportando más precisión a las salidas de balón, pero no era lo suficientemente peligroso", cerró.