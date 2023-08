Presidente de Corinthians bajó las expectativas en relación a Alexis: Es prácticamente imposible

El presidente de Corinthians, Duilio Monteiro Alves, se refirió a la opción que apareció en el mercado de pases para sumar al chileno Alexis Sánchez, quien fue ofrecido a la dirigencia, pero bajó las expectativas a sus hinchas tomando en cuenta que es muy difícil que lo incorporen.

Tras la victoria sobre Newell's Old Boys por Copa Sudamericana, sostuvo que enfrentan la ventana de fichajes "sin ningún tipo de ilusión ni falsas expectativas, el mercado acaba en menos de 24 horas, cualquier jugador extranjero tendría que contar con un documento, una visa de trabajo, y es imposible registrar esto".

Hinchas de Corinthians se volcaron a pedir el fichaje de Alexis Sánchez #CooperativaContigo https://t.co/HPA9mEaNh6 pic.twitter.com/v5c9iLiZHE — Al Aire Libre en Cooperativa (desde 🏡) (@alairelibrecl) August 1, 2023

"Solo para no crear falsas expectativas. Y ese nombre (Alexis Sánchez) es de delantero, no cubriría la necesidad que deja Róger Guedes (...) Vanderlei -Luxemburgo, el DT- encontrará la mejor manera", agregó.

También sostuvo que "no voy a decir que no llega nadie, hoy surge un negocio y lo hago en 20 horas, pero no estamos mirando, no hay negociación (...) Es prácticamente imposible, tenemos que ser realistas.