Sabrina Sosa fue a ver a Inter de Milán y desató rumores de "remember" con Alexis Sánchez

La modelo argentina Sabrina Sosa desató una ola de rumores de un posible "remember" con el futbolista chileno Alexis Sánchez, tras asistir el fin de semana al partido que tuvo Inter de Milán ante Lecce en el "Giuseppe Meazza".

Sosa hace un tiempo fue vinculada como pareja del seleccionado chileno, y tras publicar en Instagram una imagen desde el estadio en Milán, generó la sospecha de sus seguidores: ¿Fue a ver al Niño Maravilla?

En las propias redes sociales la también influencer afirmó que fue a Italia a visitar "amigos"; y en diálogo con LUN, sostuvo que lo hizo por motivos familiares.

"A mí por ejemplo me gusta mucho Italia y es interesante como mamá que mi hijo comparta cosas que a mí me gustan y no siempre buscar lugares donde hay playa, que sería la zona de confort", explicó.

Alexis, además de haber jugado el sábado con Inter, la semana pasada también celebró su cumpleaños 35 en compañía de sus cercanos.