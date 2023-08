"Sánchez ni siquiera es quien decide": Felicevich fue apuntado por salida de Alexis de Marsella

En el fútbol francés aún lamentan la no renovación y partida de Alexis Sánchez desde Olympique de Marsella, y la prensa gala apuntó al representante Fernando Felicevich como responsable en el adiós del tocopillano.

El periodista marsellés Jérémy Attali-Pietri, como invitado en el programa partidario Football Club of Marseille, aseguró que los agentes del chileno tuvieron la voz en la elección por dejar el conjunto blanco.

"Por las pocas cosas que escucho, el regreso de Sánchez parece muy difícil. Ni siquiera es él quien decide, sino sus asesores (Vibra Fútbol, de Felicevich) que lo ven en otra parte. Realmente ya no creo en eso".

"Me molesta porque encuentro que con Sánchez el equipo se transforma por completo. Incluso Aubameyang, a quien no llevo en el corazón, que es demasiado viejo y que no tiene el estilo de vida del chileno, estaría excelente a su lado. Soy partidario de Sánchez, me molesta, pero creo hay que dejarlo pasar. Es una pena porque no encontraremos muchos jugadores como él", agregó.

A poco más de tres semanas para el cierre del mercado europeo, Alexis aún no encuentra nuevo destino, con múltiples conjuntos que han sido vinculados con interése por contratarlo. El último cuadro que sonó con fuerza fue AS Roma de Italia.

Por ahora el goleador histórico de La Roja se encuentra precisamente en Italia, entrenando de forma particular a la espera de concretar un fichaje.