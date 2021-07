Un nostálgico Alexis Sánchez recorrió su natal Tocopilla y mostró un mural con todos sus equipos

Un nostálgico Alexis Sánchez recorrió su natal Tocopilla en medio de sus vacaciones y mostró un bello mural hecho en su nombre, con las camisetas de todos los equipos que ha jugado en su carrera.

En un emotivo video acompañado con la canción "Now We Are Free" de Gavin Greenaway, que musicalizó la película "Gladiador", Alexis dio cuenta de la pintura que contiene en orden las indumentarias de Cobreloa, Colo Colo, River Plate, Udinese, Barcelona, Arsenal, Manchester United e Inter de Milán.

Además, mostró los rincones de su ciudad, entre ellos canchas, cerros, una iglesia, a la gente y una mirada desde un avión.

Sánchez debe integrarse en las próximas semanas a la pretemporada de Inter y definir si continuará al menos un año más en el club o tendrá una nueva experiencia en otro elenco.