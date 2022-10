Alcaldesa de Peñalolén dejó abierta la posibilidad de construir un estadio en Quilín

Una de las propuestas que dio a conocer Pablo Milad en su campaña de reelección a la presidencia de la ANFP es la de construir un estadio en Quilín para cuando haya negativa a un club de hacer local en un recinto ajeno. Al respecto, la alcadesa de Peñalolén Carolina Leitao habló sobre la validez que tiene un proyecto de esta magnitud, dejando abierta la posibilidad de que se pudiese llevar a cabo en el futuro.

En diálogo con Al Aire Libre en Cooperativa, la autoridad comunal expresó su postura sobre la planificación que debiese existir para que este proyecto se llevara a cabo, considerando que la localidad señalada ya cuenta con recintos deportivos e incluso instituciones educacionales.

"Quilín es una zona de equipamiento deportivo que está regulada no por la comuna, sino que por el plan metropolitano de Santiago y tiene una normativa que incluye el desarrollo deportivo. Por eso, cualquier proyecto que se quiera construir distinto a lo que hay actualmente, tiene que pasar por otras normativas que debiesen revisarse. Sin son obras menores es distinto a construir un recinto que albergue cierta cantidad de público", declaró Leitao a nuestro programa.

Respecto a que se pudiese concretar este proyecto que tiene en mente Milad, explicó que: "Yo no puedo decirle sí o no a este proyecto porque no lo he visto ni conozco la idea que se quiere implementar. Lo que sí, el uso de suelo permite el equipamiento deportivo. Tendrían que presentar un proyecto definitivo para dar un visto bueno".

"Otra cosa es la opinión de los vecinos, porque sería distinto decir que sea un estadio para 500 o tres mil personas. No me gustaría cerrarle la puerta a un proyecto que no conocemos", remarcó.